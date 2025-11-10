Liberty Walk и Alpharex показали обвес для Toyota Land Cruiser 250 на SEMA 2025

© За рулем

На выставке SEMA 2025, проходившей с 4 по 7 ноября в Лас-Вегасе, тюнинг-ателье Liberty Walk в партнерстве с фирмой Alpharex презентовали уникальную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 250 (Prado).

По данным портала CarScoops, стайлинг-комплект включает переработанный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками наподобие G-Class от Mercedes, встроенные дневные ходовые огни, декоративную накладку на капоте, широкие крылья, диффузор, массивное антикрыло, спойлер на двери багажника, обновленный задний бампер и новую оптику.

Внешний вид автомобиля дополняется новыми 24-дюймовыми коваными легкосплавными дисками марки Vossen, которые «обуты» в всесезонную резину Toyo. Подвеска была занижена, что придает автомобилю более агрессивный вид.

Несмотря на значительные изменения во внешнем дизайне, под капотом остался стандартный 2,4-литровый гибридный двигатель i-Force Max с мощностью 331 л.с. Трансмиссия – восьмиступенчатая автоматическая, полный привод.

Полный набор тюнинга доступен по цене 8800 долларов, тогда как комплект колес обойдется в 14 850 долларов. Некоторые элементы можно приобрести по отдельности; например, передний бампер стоит 2420 долларов, а антикрыло – 880 долларов.