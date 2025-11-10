Toyota представила самоходное кресло без колес — лестницы теперь не помеха
На Japan Mobility Show 2025 Toyota представила концепт ходячего кресла Walk Me
На выставке Japan Mobility Show 2025 компания Toyota продемонстрировала инновационный концепт под названием Walk Me.
Это автономное кресло с четырьмя механическими ногами, призванное преодолевать лестницы, неровные поверхности и обходить препятствия там, где стандартные колёсные устройства неэффективны.
Вместо традиционных колёс инженеры Toyota оснастили Walk Me четырьмя электромеханическими ногами, каждая из которых может сгибаться, изменять высоту и подниматься независимо. Черпая вдохновение из двигательного поведения животных, таких как козы и крабы, разработка обеспечивает устойчивость на сложных поверхностях.
Для создания дружелюбного и безопасного облика каждая нога покрыта мягким материалом, скрывающим механизмы и датчики. Система радаров и лидар помогает постоянно сканировать окружающее пространство, позволяя Walk Me избегать столкновений с порожками и игрушками. Специальные датчики следят за тем, чтобы пользователь оставался в центре кресла и автоматически выравнивают его в случае потери баланса. Управление креслом осуществляется интуитивно, с использованием голосовых команд.
Walk Me адаптируется под форму тела седока, поддерживает позвоночник, а интегрированный дисплей показывает данные о заряде и пройденном пути. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу в автономном режиме до суток, а полная зарядка занимает ночь через обычную розетку.
Главной особенностью Walk Me является его складная конструкция: за 30 секунд кресло может уменьшиться до размеров чемодана, позволяя легко транспортировать его в багажнике и упрощая хранение дома. Хотя Walk Me пока находится на этапе прототипа, его презентация на Japan Mobility Show 2025 демонстрирует видение Toyota о будущем персональной мобильности.