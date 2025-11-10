В России начались активные продажи автомобилей Volkswagen

В октябре в России было зарегистрировано 1140 новых автомобилей Volkswagen - на 164% больше, чем за аналогичный период прошлого года (432 единицы), сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Пресс-служба Volkswagen

Эксперт связывает рост с повышением перед вступлением в силу нового утильсбора, который начнет действовать с 1 декабря. Аналогичный эффект зафиксирован и у ряда других глобальных брендов.

По итогам десяти месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 5037 новых автомобилей Volkswagen, что на 21% больше, чем годом ранее.

Самой востребованной моделью марки остается кроссовер Tiguan, на долю которого приходится 42% продаж. Далее следуют Teramont (26%) и Tavendor (9%).

Большинство новых автомобилей Volkswagen, поставленных на учет в России в текущем году, произведены в Китае - их доля составляет 94%.