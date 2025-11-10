Kia представила новую версию пикапа Tasman Special Vehicles

Kia сделала военную версию пикапа Tasman Special Vehicles с турбодизелем 2,2 л

Компания Kia совсем недавно пополнила свою продуктовую линейку надежным пикапом Tasman с классической рамой лестничного типа.

Корейский автопроизводитель намерен завоевать этим пикапом несколько рынков, где особенно востребованы в такие автомобили.

Продажи Tasman начались весной 2025 года в Австралии, но ожидается, что Tasman также найдет спрос в Азии и на Ближнем Востоке.

И, конечно же, он также предназначен для закупок вооруженными силами, поскольку Kia сейчас запускает военную версию нового пикапа Special Vehicles.

«После интенсивной программы испытаний Kia Tasman готов к военному рынку», – заявляет корейский специализированный поставщик, работающий в оборонной промышленности более 50 лет. Компания предлагает широкий спектр техники – от разведывательных машин до трёхосных грузовиков. Tasman длиной 5,41 м, шириной 1,93 м и высотой 1,87 м занимает в этом ряду нижнюю позицию, выделяясь универсальностью.

Военные могут использовать Tasman как пикап с открытым или закрытым кузовом, а также в варианте без кузова для установки специальных надстроек, включая бронированные.

Модульная рама и варианты привода позволяют быстро адаптировать автомобиль к различным задачам. Однако в военной версии доступен только 2,2-литровый турбодизель (210 л.с., 441 Н·м), соответствующий стандарту Евро-5 и работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Бензиновый двигатель 2.5 л (281 л.с.) для военной версии не предусмотрен.

На бездорожье Tasman впечатляет: его дорожный просвет 224 мм, углы въезда и съезда – 29 и 25 градусов.