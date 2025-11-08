Toyota выпустила мощный водородный внедорожник для суровых условий

На выставке SEMA 2025 компания Toyota представила оригинальный водородный концепт на базе внедорожника Tacoma. Этот проект включает в себя электрическую силовую установку на топливных элементах, заимствованных у модели Mirai.

© За рулем

Главной задачей инженеров стало интегрирование водородной системы Mirai в рамную платформу TNGA-F, используемую в Tacoma, что потребовало значительных изменений в конструкции шасси. В результате под капотом разместился агрегат мощностью 547 л.с., который работает в сочетании с тяговой батареей ёмкостью 24,9 кВт·ч и топливными элементами от Mirai. В конструкции присутствуют три водородных баллона, встроенных в раму, а система охлаждения базируется частично на технологии бензиновой Tacoma TRD Pro и частично на электрическом Lexus RZ.

Водородная установка полностью безуглеродная: её выхлопы состоят только из водяного пара. Базирующаяся на этом концепция также включает уникальную систему сбора воды из выхлопа для использования во время путешествий, хотя компания предупредила, что эта вода не предназначена для питья. Кроме того, энергетическая установка от Tacoma может питать дом или заряжать два электромобиля одновременно.

Пикап также отлично подготовлен для бездорожья: спереди он оснащен дифференциалом повышенного трения, а сзади – электронно-блокируемым дифференциалом. Подвеска алюминиевая TRD с увеличенным ходом, амортизаторы – от Fox 2.5 Performance Elite, тормоза – от Toyota Tundra. Колесные диски размером 17 дюймов укомплектованы 35-дюймовыми внедорожными шинами. Кузов концепта дополнен новыми защитными пластинами, усиленным задним бампером, лебёдкой и дополнительными LED-фарами. Также в задней части пикапа установлен выдвижной кемпинговый тент.