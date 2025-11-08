Вторичный авторынок растет, первичный проседает - итоги октября 2025 года

Показатели регистраций новых транспортных средств в России продолжают снижаться, в то время как рынок ТС с пробегом показывает рост. По данным «Автостат Инфо», в октябре 2025 года число регистраций новых ТС составило 182,5 тыс. единиц, что на 8% меньше, чем в октябре 2024 года. Особенно резкое снижение показателей реализации аналитики зафиксировали в сегментах грузовых машин (–53%) и пикапов (–33%). За январь–октябрь 2025 года общее снижение регистраций достигло 23% год к году.

На этом фоне вторичный рынок демонстрирует другую динамику. Перерегистрации всех типов ТС на российском авторынке в октябре выросли на 7% относительно аналогичного месяца 2024 года, до отметки в 762,8 тыс. авто. Легковые машины показали рост перерегистраций на 8%, пикапы — на 11%. За 10 месяцев текущего года вторичный рынок лишь незначительно уступает прошлогодним показателям (снижение на 0,4%).

Таким образом, наблюдается сдвиг в сторону подержанных автомобилей, и это заметно как у частных покупателей, так и в сегменте корпоративного транспорта. Новая техника дорожает, спрос на нее снижается, особенно в сегментах HCV и LCV, где фиксируется снижение продаж на 54% и 22% соответственно.

При этом на вторичке эти же сегменты также демонстрируют небольшую отрицательную динамику по итогам 10 месяцев (–4%). Это подтверждает общий тренд последних месяцев: авторынок России переходит в фазу осторожного потребления, спрос отчасти перераспределяется в сегмент подержанной техники.

Высокие цены на новые автомобили, ограниченное предложение, а также непростая макроэкономическая обстановка делают вторичный рынок более устойчивым. Особенно это заметно по сегменту легковых автомобилей, где перерегистрации удерживают уровень прошлого года.