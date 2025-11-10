В Lamborghini показали новую модель для монокубка Super Trofeo
Компания Lamborghini представила новый автомобиль для своей моносерии Lamborghini Super Trofeo — в сезоне-2027 на смену Huracán Super Trofeo Evo2 придёт Temerario Super Trofeo. Автомобиль был представлен на автодроме имени Марко Симончелли в Мизано, где в этот уикенд состоялся финал сезона Super Trofeo.
Автомобиль для гонок монокубка построен на базе Lamborghini Temerario GT3. Последний, отметим, отличается от дорожной версии отсутствием гибрида. Lamborghini Temerario GT3 был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде летом 2025 года, а его гоночный дебют запланирован на 2026-й.
Модель Lamborghini Temerario представлена в августе 2024 года как преемник Huracán. В основе силовой установки четырёхлитровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, который вместе с тремя электромоторами обеспечивает 676 кВт (920 л. с.) мощности. До 100 км/ч стандартный Lamborghini Temerario разгоняется за 2,7 секунды, а его максимальная скорость — 343 км/ч.