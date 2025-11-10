Старые BMW X5 могут представлять серьезную опасность

Компания BMW отзовет кроссоверы X5 из-за угрозы взрыва подушек безопасности

© За рулем

Немецкая компания BMW принимает решение о возврате 5 тысяч кроссоверов X5 из-за проблем с надувными подушками безопасности.

Это касается автомобилей, которые были произведены в период с 2000 по 2001 год. При установке подушки безопасности водителя на заводе могли использовать модуль от фирмы Takata.

Проблема с неисправными подушками безопасности от Takata затронула 100 миллионов автомобилей по всему миру. Устройство может иметь дефект в газогенераторе, который со временем трескается.

В результате при столкновении подушка может выбросить в салон автомобиля множество металлических осколков. Масштабная отзывная кампания привела японскую фирму Takata к банкротству.

С 2009 года было зафиксировано более 30 смертельных случаев, связанных с неисправными подушками безопасности от Takata.

Ранее «За рулем» сообщал, что TopSpeed перечислил 10 самых надежных седанов.