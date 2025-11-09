Lada Largus могут запретить к продаже

Автомобиль Lada Largus могут перестать продавать и признать модель не соответствующей требованиям безопасности из-за массовых жалоб на рулевой механизм. Об этом в воскресенье, 9 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

После обращения Национального автомобильного союза Росстандарт уведомил «АвтоВАЗ» о несоответствии продукции техническому регламенту. Водители сообщали о том, что с наступлением холодов руль начинает сильно «затягивать».

На заводе в Ижевске с 21 октября проводятся проверки компонентов и тестирования — по их результатам производитель должен предоставить отчет. В официальном письме от Росстандарта указано, что до завершения работ отечественный производитель ввел ограничение на продажу всех товарных автомобилей Lada Largus. Однако в настоящее время продажи не приостановлены.

— По состоянию на сегодняшний день «АвтоВАЗ» не получал от Росстандарта дополнительных писем после запроса об информации, опубликованной в интернете. На запрос Росстандарта готовится официальный ответ. Никаких запретов в запросе Росстандарта не содержится. В дилерскую сеть направлены рекомендации с механизмом устранения и профилактики указанной особенности конструкции, — приводит ответ корпорации Mash.

Согласно прогнозам, тяжелый период на уровне всей компании у отечественного автопроизводителя сохранится на протяжении нескольких лет. По ряду подсчетов, до 2028 года у компании «АвтоВАЗ» не прогнозируется годовая чистая прибыль.