Продажи Lada Largus в дилерских сетях временно ограничили

Продажи товарных автомобилей Lada Largus в дилерских сетях временно ограничены с 21 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

© Российская Газета

Принятая мера, как говорится в публикации, будет действовать до завершения анализа информации о случаях затрудненного вращения рулевого колеса, тестирования компонентов транспортных средств и проведения исследований материалов.

В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии Lada Largus положениям и нормативам, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Специалисты компании-производителя, в свою очередь, во взаимодействии с поставщиком гидроусилителя рулевого управления устанавливают причины возможного несоответствия и анализируют данные испытаний.

Lada Largus выпускается в двух типах кузова: универсал и фургон. Автомобиль оснащается 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью от 84 до 106 лошадиных сил.