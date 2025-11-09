В России установлен новый рекорд по ввозу автомобилей через Владивосток

В октябре 2025 года Владивостокская таможня установила новый рекорд по оформлению автомобилей для личного пользования, сообщает пресс-служба таможни.

«Ключевые цифры месяца: 38,5 тыс. авто – оформлено в октябре 2025 года, рост по сравнению с сентябрем 2025 года (31 тыс.) +24,3%, рост по сравнению с октябрем 2024 года (29,2 тыс.) +31,9%», — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что по состоянию на 31 октября 2025 года оформлено свыше 273,9 тыс. автомобилей для физических лиц. Этот показатель превысил результат за весь 2024 год.

По данным таможни, больше всего ввезено японских машин. Кроме того, наблюдается увеличение поставок автомобилей из Южной Кореи.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.