В Шанхае аэротакси за 10 минут способно преодолеть полгорода

Стоимость десятиминутного перелета на аэротакси составит 59 юаней, что эквивалентно 670 рублям.

Разработанный Vertaxi, этот транспорт представляет собой электрический аппарат, способный к вертикальному взлету и посадке. Об этом пишет Shanghai Daily в сети X.

Согласно подсчетам инженеров, за эти 10 минут возможно преодолеть значительное расстояние, например, добраться из района Хунцяо до Луцзяцзуй, в то время как на автомобиле эта поездка займет около 40 минут.

Для коротких перелетов цена начинается от 50 юаней (567 рублей), а за междугородние маршруты придется заплатить от 100 юаней (1135 рублей). Салон аэротакси, рассчитанный на пять пассажиров, также может вместить до пяти единиц багажа.

Китай активно инвестирует в развитие "низковысотной экономики", включающей беспилотные летательные аппараты и аэротакси. Прогнозируется, что к 2035 году объем этой отрасли достигнет 490 миллиардов долларов.

