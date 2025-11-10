В Париже продают потрясающий концепт Pontiac Firebird ONE по цене BMW X5 M

Pontiac Firebird ONE — уникальный прототип, созданный в конце 1970-х годов звездным дизайнером General Motors Гарри Брэдли и инженером Дэйвом Круком, приглашённым в компанию специально для этого проекта.

© Carakoom

Это полностью индивидуальная, единственная в своём роде разработка, задуманная как представление того, каким мог бы стать Pontiac Firebird к 2000 году.

Дизайн автомобиля абсолютно оригинален: низкий силуэт и мощная корма, подчеркивающая энергию и силу. Передняя часть — сложное исследование аэродинамических форм, а интерьер задумывался как сочетание максимального комфорта и технологичности.

Под капотом — двигатель GM 350Ci V8, работающий в паре с автоматической коробкой передач.

Всё в этом автомобиле — уникальное: General Motors потратила значительные средства, чтобы сделать его полностью легальным для дорог общего пользования. В своё время автомобиль ездил по дорогам США и до сих пор регулярно используется нынешним владельцем.

Единственный построенный Pontiac Firebird ONE сохранился в оригинальном состоянии и находится в очень хорошем техническом состоянии.

В настоящее время он выставлен на продажу в компании Carjager и находится в Париже.

За него просят 205 000 евро или около 19 миллионов рублей по текущему обменному курсу.