Анонсировано возобновление работы бывшего завода General Motors в Петербурге

В начале 2026 года в Петербурге на площадке бывшего завода General Motors вновь начнется выпуск автомобилей, планируются тысячные объемы производства, сообщили в бизнес-кругах региона.

Производство автомобилей на бывшем заводе General Motors в Петербурге возобновится в начале 2026 года, передает ТАСС.

Бизнес-круги региона подтвердили, что запуск предприятия был изначально запланирован на конец этого или начало следующего года, однако текущие ориентиры сместились на первое полугодие 2026 года.

В перезапуске производства участвуют компания «АГР» и ее дочерняя фирма «АГМ». Планируется создать целый автомобильный кластер и выйти в следующем году на выпуск от тысяч до десятков тысяч единиц техники. Кластер будет размещен на территории особой экономической зоны «Шушары» при поддержке инфраструктурного кредита на сумму 3,1 млрд рублей, выделенного на строительство научно-производственного центра площадью 18 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в проект за 15 лет составит 46,43 млрд рублей. В январе компания «Арт-финанс» приобрела бывший завод Hyundai, переименованный в «Автомобильный завод «АГР». Новому владельцу достались две крупные производственные площадки в Петербурге, ранее принадлежавшие концернам GM и Hyundai.

