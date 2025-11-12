В Москве платные парковки сократили число нарушений правил стоянки

На улицах, где в начале октября ввели платную парковку, всего за месяц сократилось число нарушений правил стоянки, причем в некоторых местах их стало меньше на 50-70 процентов. В столичном департаменте транспорта уверены, что это закономерный эффект - так происходит на большинстве улиц, где стоянку делают платной.

В ведомстве составили рейтинг мест, где нарушений стало меньше всего. Так, на улице Сосенский Стан у станции метро "Коммунарка" сокращение составило сразу три четверти. На Новоясеневском проспекте нарушителей теперь меньше на 70 процентов, на Жулебинском бульваре - на 60, на Болотниковской улице - на треть и на Большой Филевской - на 28 процентов.

В дептрансе такую статистику объясняют тем, что после введения платы парковки уже не перегружены, а значит, водителям нет необходимости парковаться вторым рядом, бросать машины в неположенных местах, в том числе на тротуарах.

Например, из-за нехватки мест они иногда оставляют машины вплотную к пешеходному переходу. За такое нарушение можно не только получить штраф, но и искать потом машину на штрафстоянке. Дело в том, что из-за припаркованной у "зебры" машины другие водители поздно замечают переходящих дорогу пешеходов, и это может привести к аварии.

Подтверждает это и заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Мы отмечаем снижение аварийности в местах, где проводим работу по расширению зоны резидентных разрешений. Это помогает сделать движение в городе безопаснее", - подчеркивает он. Платная парковка в 4,5 раза сокращает время непрерывной стоянки на одном месте, благодаря этому растет оборачиваемость парковочных места. Выигрывают от этого местные жители: они оформляют резидентные разрешения и паркуются в своем районе бесплатно.