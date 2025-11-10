Компания Nissan показала интерьер новой гибридной четырехдверки с индексом N6. Первым и главным рынком для модели станет Китай, ведь именно там и налажено производство.

© Колеса.ру

Сертификат седана Nissan N6 внесли в базу Минпрома КНР еще в начале августа, а спустя несколько дней сама марка раскрыла внешность новинки. Первый публичный показ четырехдверки провели в октябре, и в том же месяце было объявлено о старте производства на заводе совместного предприятия Dongfeng Nissan. Но лишь сейчас рассекречен интерьер. Вдобавок объявлена дата старта предварительных заявок – 13 ноября. Напомним, Nissan N6 – это еще одна модель «новой эры», разработанная специально для Поднебесной. Кроме того, это первый подзаряжаемый гибрид Nissan для китайского рынка.

Как и снаружи, внутри Nissan N6 подражает полностью электрическому седану Nissan N7, выпуском которого тоже занимается Dongfeng Nissan. В салоне «шестерки» установлены двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок. Нет и отдельного блока управления «климатом» — все настройки вшиты в центральный планшет. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников.

Что же касается внешности, то среди особенностей дизайна Nissan N6 – гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), диодная полоска практически во всю ширину передка, узкие фары с пристыкованными к ним клыками ходовых огней, выдвижные ручки дверей.

Длина N6 равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры электрического седана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. Объем багажника Nissan N6 – 570 литров против 504 л у «семерки».

Силовая установка новинки включает бензиновый атмосферник NR15 1.5 (102 л.с.) разработки Dongfeng Nissan, который работает в режиме генератора, расположенный на передний оси электромотор мощностью 211 л.с. (электроседан N7 – заднеприводный) и батарею емкостью 21,1 кВт*ч. По предварительным данным, только на электротяге гибрид проедет 150 км по китайскому циклу CLTC.

Цены узнаем уже через несколько дней. Электроседан Nissan N7 в Китае сейчас стоит от 119 900 юаней (около 1,36 млн рублей по текущему курсу). Между тем, по неофициальным данным, Nissan планирует поставлять «электричку» китайского производства на экспорт. Так что и у гибрида есть все шансы стать глобальной моделью.