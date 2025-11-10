Toyota презентовала в Бангкоке обновленный пикап Hilux

Электрический Hilux BEV оснащен системой полного привода и двумя электродвигателями, по одному на каждой оси, общей мощностью 144 кВт (около 197 л.с.). Емкость литий-ионной батареи составляет 59,2 кВт·ч, что обеспечивает запас хода более 300 км по циклу NEDC. Батарея расположена под полом, что позволило сохранить рамную конструкцию и оптимизировать распределение массы.

Продажи обновленного Hilux в Азии стартуют в следующем году. Для японского рынка будет доступна дизельная версия, запуск которой запланирован на вторую половину 2026 года. В 2028 году Toyota представит водородную модификацию Hilux FCEV, которая будет доступна в Европе и Океании.

Toyota подчеркивает, что новый Hilux будет частью «многопутевой» стратегии, включающей разработку различных типов силовых установок с учетом региональных особенностей, инфраструктуры и потребностей клиентов.

Производство начнется поэтапно с 2026 года.

