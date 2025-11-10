Skoda идет за Volkswagen: регистрации авто в РФ сильно подскочили

В октябре в России был зарегистрирован 1061 новый автомобиль Skoda - на 168% больше, чем за тот же месяц прошлого года (396 машин), сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

По его данным, за десять месяцев 2025 года в стране поставлено на учет 4620 автомобилей марки, что на 60% превышает показатели прошлого года.

Лидером продаж остается кроссовер Skoda Kodiaq, на который приходится 56% общего спроса. Также в тройку наиболее популярных моделей вошли Karoq (15%) и Superb (13%).

Более половины реализованных в России автомобилей Skoda (55%) были произведены в Китае, еще 44% - в Казахстане. При этом казахстанские машины демонстрируют растущий интерес со стороны покупателей, отмечает эксперт.

До 2022 года подавляющее большинство автомобилей Skoda, продававшихся в России, производились на местных предприятиях.

Ранее "РГ" рассказывала, что в октябре заметно выросло число регистраций автомобилей Volkswagen.