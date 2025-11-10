Hyundai запрещает менять тормозные колодки самостоятельно

Hyundai запрещает владельцам менять тормозные колодки самостоятельно. Покупатели южнокорейских электромобилей столкнулись с неожиданной проблемой: без разрешения производителя нельзя провести техобслуживание на Ioniq 5 N, в том числе замену тормозных колодок. Уточняется, что программное обеспечение компании блокирует установку новых компонентов, так что провести даже простейшие манипуляции становится невозможно.

© Quto.ru

Для доступа нужны дорогостоящие специфические инструменты, а также доступ через бизнес-аккаунт. Таким образом, владельцев фактически вынуждают ездить к официальным дилерам.

Как отметил автомобилист, который предпочитает выполнять базовое техобслуживание на своих машинах самостоятельно, после приобретения корейского электрокара он столкнулся с неожиданной проблемой при попытке заменить задние колодки.

Так, они зависят от электрического стояночного тормоза, а для замены необходимо снять тормоз и убрать его, иначе колодки не встанут на место. Однако после проведения всех работ нужно подключить диагностический прибор для перекалибровки механизма, который сможет определить положение новых деталей. Без этой манипуляции бортовая электроника попросту не увидит компонент.

Сегодня единственным инструментом для этой работы является фирменная диагностика Hyundai стоимостью порядка $2000, а также еженедельная подписка за $60 на программное обеспечение. Но даже сама по себе покупка ничего не гарантирует, так как «самоучкам» доступ к системе запрещён, а доступ могут получить только автосервисы.