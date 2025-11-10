Россияне перестали жаловаться на ОСАГО и автокредиты

Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО и автокредитование.

В период с января по сентябрь Банк России получил 280 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг — это на 15,8% больше, чем годом ранее. При этом из-за нарушений в сфере «автогражданки» и выдачи кредитов на покупку машин граждане стали обращаться значительно реже. Об этом говорится в сообщении Центробанка, на которое обратил внимание Quto.ru.

Сообщается, что на неверное применение коэффициента КБМ, который применяется при расчёте стоимости страховки, автомобилисты стали жаловаться на 70% реже, чем годом ранее. По мнению экспертов, связано это с появлением возможности самостоятельно уточнять и оспаривать бонус-малус через сайт Национальной страховой информационной системы.

Помимо этого, на четверть уменьшилось количество обращений, связанных с навязыванием дополнительных услуг и другим некорректным поведением банков при оформлении займа на покупку транспортного средства. Регулятор отмечает, что дело в активном присоединении финансовых организаций к меморандуму «О принципах добросовестного автокредитования», а также отказу от сотрудничества с недобросовестными дилерами.

