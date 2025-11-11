VGV U70 Pro стал дороже для россиян

На популярный китайский кроссовер VGV U70 Pro в России сократились скидки. Цены на автомобиль остались прежние, но фактически автомобиль стал дороже из-за изменения прямых скидок. Речь о машинах 2024 года выпуска. Раньше на базовую пятиместную комплектацию Lifestyle действовала скидка в размере 150 тысяч рублей, сейчас этот дисконт полностью отменён.

Изменения затронули и семиместные версии. На комплектацию Lifestyle скидка уменьшилась на 25 тысяч рублей и теперь составляет 125 тысяч. Топовая Executive теперь предлагается с прямой скидкой в 150 тысяч рублей, что на 50 меньше, чем раньше, сообщают «Автоновости дня».

После всех корректировок, эти две семиместные модификации 2024 года стали единственными в всей линейке U70 Pro, на которые ещё распространяется прямая скидка. Все остальные автомобили, включая любые комплектации 2025 года, теперь продаются без каких-либо дополнительных льгот.

Таким образом, актуальная стоимость модели составляет от 2 474 900 до 2 749 900 рублей в зависимости от комплектации и прямой выгоды при её наличии.

Во всех версиях кроссовера установлен один и тот же полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 143 лошадиные силы. В базовой комплектации Comfort, которая не указана в основном прайс-листе, этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Все остальные версии оснащаются шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Все автомобили в модельном ряду — исключительно с передним приводом.