В Нидерландах водители будут судиться с BMW из-за обмана об экологичности авто

Голландские автомобилисты будут судиться со знаменитым автоконцерном BMW из-за его программного обеспечения, с помощью которого компания целенаправленно дезинформировала о якобы экологичности ее машин.

© Российская Газета

"Фонд защиты интересов автомобилистов (Car Claim Foundation) при поддержке Ассоциации потребителей (Consumentenbond) подает в суд на BMW за использование мошеннического программного обеспечения", - гласит заявление ассоциации, обнародованное на ее сайте. "Автопроизводитель вводил потребителей в заблуждение, создавая впечатление, что его дизельные автомобили являются экологичнее, чем они есть на самом деле", - подчеркнули в ассоциации.

Как оказалось, вышеупомянутый фонд провел множество исследований, выявивших, что BMW врал пользователям его авто. Так, программное обеспечение дизельных двигателей концерна в ходе тестов демонстрировало заниженные показатели выбросов азота, которые затем преподносились автомобилистам как показатель экологичности машин BMW.