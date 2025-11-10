Систему «Платон» хотят запустить на региональные трассы

Минтранс готовит обоснование для расширения системы «Платон» и взимания платы за проезд большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам, пишет «Коммерсантъ».

Тендер на разработку модели для такого расширения уже опубликован. Конкурс объявило ФКУ «Дороги России», подведомственное Минтрансу. Исполнитель должен определить архитектуру системы, рассчитать затраты и оценить возможные доходы вплоть до 2042 года. Сумма контракта составит 87 млн рублей.

В Минтрансе заявили, что окончательного решения о расширении системы Платон в регионы нет, и говорить о каких-либо сроках нельзя. Сейчас оценивается «экономическое влияние» такого решения, отметили в ведомстве.

Прежде чем расширять систему на региональные трассы, следовало бы починить федеральную инфраструктуру. За десять лет существования системы она собрала немало критики, говорит президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

Владимир Матягин президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» «Непомерные штрафы, которые перевозчикам приходят, даже не то что непомерные, они необоснованные, и очень большое количество. Возмущение перевозчиков показывает, что на систему могут влиять разные факторы: глушилки, РЭБ, оборудование нормально не функционирует. Чипы и оборудование делаются из импортных материалов и так далее, и это выходит часто из строя, перевозчики возмущены вот этим. Второй момент: система собирает денежки, но не со всех. То есть государство не обеспечило равные права для всех участников рынка. Те предложения, которые мы много лет предлагали, чтобы навести порядок, почему-то не возымели действия, никто не предпринял разумных шагов со стороны отраслевого сообщества. Количество финансов, которое по федеральным трассам собирали, значительно меньше, чем они могли бы собрать. Существует перекос в обеспечении равных правил игры для всех перевозчиков. Я считаю, что прежде, чем что-либо вводить, дополнительную нагрузку на бизнес, надо хотя бы то, что было введено, навести порядок, чтоб там это работало».

В начале этого года в системе «Платон» увеличилась доля ошибочных штрафов за неоплату проезда. Как выяснилось позднее, на юге России система часто давала сбой из-за работающих средств РЭБ. Осенью отдельным постановлением правительства ввели автоматическую достройку маршрута при сбоях: как считают в ведомстве, она позволила корректно высчитывать движение большегрузов и исключить случаи ошибочных штрафов.

Перевозчики не могут оценить планы по расширению системы позитивно в основном по причине предбанкротных состояний многих компаний, говорит исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский:

Кирилл Латинский исполнительный директор Transasia Logistics «С технической точки зрения и с точки зрения администрирования никаких проблем у Платона не возникнет, вопрос в другом. Первая проблема — это сбой в GPS, но она имеет технический характер, и все надеются, что эта история рано или поздно завершится и никаких помех и сбоев не будет. Но тут вопрос именно экономической целесообразности по той причине, что сейчас подавляющее большинство автоперевозчиков, если не все, работают в минус. Многие уже банкроты, кто-то находится в предбанкротной ситуации, но мы все это видим по тому количеству транспорта, который изымается лизинговыми компаниями. Ну и внедрение подобных инициатив по дополнительному взиманию денежных средств за проезд по региональным трассам — это утопичная история. И, разумеется, бизнес крайне к этому негативно относится. Грузопоток в целом на рынке падает, экономика входит, не побоюсь этого слова, в кризис. В этих условиях дополнительная нагрузка на частный сектор экономики, который уже находится в предбанкротной ситуации, а именно внутрироссийские перевозчики, их абсолютное большинство, выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. Это дополнительно еще подстегнет риски банкротства юрлиц. Списание оплаты за проезд не слишком значительное, но, так или иначе, они все равно занимают несколько процентов в расходах перевозчика. С чего их оплачивать, если и так сейчас все перевозчики работают в минус?»

Система «Платон» была запущена в 2015 году: по ней плата собирается с грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн и только по федеральным трассам. Установленные в кабине устройства определяют и записывают маршрут через спутники. Затем данные считывают датчики на дорогах, специальные рамки системы.

Сегодня тариф составляет 3,3 рубля за один километр, вырученные средства идут в Федеральный дорожный фонд. За десять лет работы системы собрано 350 млрд рублей.