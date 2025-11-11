Renault, скорее всего, вернет ДВС в следующих поколениях Megane и Scenic

Актуальные Megane и Scenic, построенные на платформе AmpR Medium, предлагаются только как электромобили, что сильно ограничивает их рыночный потенциал. Следующие поколения этих моделей получат новую, более гибкую в плане силовых установок платформу, допускающую установку ДВС.

© Колеса.ру

Renault Group с одной стороны бодро рапортует о том, что электрификация её модельного ряда идёт успешно и на «электрички» приходится примерно 20% от общего объёма продаж, но с другой понимает, что до полного замещения «углеводородных» машин электромобилями ещё, мягко говоря, очень далеко, если такое замещение вообще возможно. К тому же не все электромобили Renault расходятся хорошо. Продажи хэтчбека Megane E-Tech electric, например, стремительно идут вниз: за первые девять месяцев этого года в Европе, по данным самой компании, реализовано только 12 496 шт. (-51,4% по сравнению с АППГ). У соплатформенного кроссовера Scenic E-Tech electric (показан на заглавной фотографии) дела идут получше: за тот же период он разошёлся в Европе тиражом 26 438 шт. (+110,9%).

Между тем в прошлом, когда Megane и Scenic были «углеводородными» моделями, их тиражи исчислялись сотнями тысяч штук. Электрификация этих некогда очень массовых моделей привела к тому, что компания Renault просто сдала без боя С-класс конкурентам, которые оказались менее расторопными по части «озеленения» и по-прежнему предлагают в этом классе бензиновые и дизельные модели — в лидерах здесь Vokswagen, Skoda, Peugeot и Toyota.

Минувшим летом у Renault Group появился новый генеральный директор — Франсуа Прово, он до сих пор не представил новый план развития компании, но его будущие контуры уже известны, одним из ключевых слов в этом плане будет «гибкость». Генеральный директор бренда Renault Фабрис Камболив (не путать с гендиректором всей Renault Group), которого цитирует британский журнал Autocar, сообщил, что компания готовит новую платформу для своих будущих компактных и среднеразмерных моделей, которая не будет только электрической, как AmpR Medium, и допускает установку ДВС в составе гибридных силовых установок последовательного типа.

Новая платформа будет готова примерно к 2030 году, тогда же можно ожидать и новые поколения Megane и Scenic. Напомним, что актуальный электрический Megane E-Tech electric дебютировал в 2021 году, кроссовер Scenic E-Tech electric справил премьеру в 2023-м, весной этого года обе модели получили небольшое техническое обновление. В некоторых странах Европы Renault по-прежнему продаёт «углеводородный» седан Renault Megane прошлого поколения, который всё ещё выпускается в Турции.

Добавим, что у Renault Group и китайского холдинга Geely есть совместное предприятие Horse Powertrain, оно представило недавно семейство силовых модулей на базе ДВС, позволяющих превратить электромобиль в гибрид. Производство таких модулей начнётся только в 2027 году и пока неизвестно, планирует ли компания Renault устанавливать их на свои существующие и будущие модели.