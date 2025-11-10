В РФ продают Honda Life от 2 млн рублей

В РФ начались продажи новых хэтчбеков Honda Life из КНР по цене от 2 млн рублей

У тех, кто заинтересован в приобретении доступной иномарки, которая не подпадает под новые правила утильсбора, появился интересный вариант – хэтчбек Honda Life шестого поколения. Этот автомобиль поставляется в Россию из Китая, а его цена, по данным объявлений на одном из классифайдов, начинается с 1 990 000 рублей. Доставка всех доступных для заказа Honda Life может быть организована за 25 дней до Уссурийска компанией с офисами в Краснодаре, Симферополе и Севастополе.

Предлагаются два варианта с «внедорожным» пластиковым обвесом в исполнении Crosstar, стоимость которых составляет 1 990 000 и 2 130 000 рублей. Два других варианта без такого обвеса представлены в комплектации Sport и стоят 2 035 000 и 2 050 000 рублей.

Комплектации отличаются, в частности, тем, что Honda Life Crosstar имеет упрощенную аудиомагнитолу с монохромным дисплеем, оранжевый декор в интерьере и руль без дополнительных функций. В отличие от него, версия Sport оборудована полноценной мультимедийной системой с цветным тачскрином и мультифункциональным рулем, а сиденья и передняя панель оформлены белыми вставками вместо оранжевых.

Что касается технической части, у всех Honda Life из Китая она одинакова. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник серии EarthDreams с мощностью в 131 лошадиную силу, который сочетается с бесступенчатым вариатором.

Honda Life шестого поколения является модификацией другого хэтчбека – Jazz или Fit, который также продается на китайском рынке. Производство данной модели организовано на совместном предприятии Dongfeng-Honda.

