КНР грозит отменить действие льгот на эти авто

Китай завершит действие полной налоговой льготы на покупку электромобилей с 1 января 2026 года. На смену ей придет частичное освобождение - в размере 50%, сообщает портал Sina Finance.

Сейчас владельцы новых электромобилей и подключаемых гибридов освобождаются от налога на покупку в полном объеме - до 30 тысяч юаней (около 341 тысячи рублей). С 2026 по 2027 год размер льготы будет сокращен вдвое - до 15 тысяч юаней.

Новость вызвала один из крупнейших всплесков спроса на рынке. По данным автосалонов, число заказов на новые электромобили в ноябре выросло почти на 60% по сравнению с обычными показателями.

В Ассоциации автомобильных дилеров Китая отмечают, что изменение налоговой политики имеет не только фискальный, но и стратегический характер. Власти намерены направить рынок от ценовой конкуренции к конкуренции за качество и технологии.

Ранее в октябре Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство финансов и Налоговое управление Китая ужесточили требования к моделям, претендующим на налоговые льготы. Теперь, например, подключаемые гибриды должны обеспечивать запас хода не менее 100 километров на электротяге, что исключает упрощенные версии.

Чтобы сгладить переход, автопроизводители предлагают покупателям "гарантию налоговой разницы" - если автомобиль заказан до конца ноября, но будет передан в 2026 году, компания компенсирует снижение льготы.

Аналитики ожидают, что сокращение налоговых стимулов приведет к всплеску продаж до конца года и замедлению рынка в начале 2026-го. При этом рост сектора все больше будет зависеть не от субсидий, а от технологических новинок и качества продукции.

Полное освобождение от налога действовало с 2014 года и сыграло ключевую роль в становлении Китая как крупнейшего в мире рынка электромобилей. Новый этап политики направлен на устойчивое развитие отрасли и снижение зависимости от господдержки.