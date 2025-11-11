Коллекцию Jaguar и Daimler с уникальной историей продали на аукционе

Аукционный дом Iconic Auctioneers провел торги во время выставки NEC Classic Motor Show 2025, в рамках которых реализовал необычную коллекцию The Winchester Collection.

© Carakoom

Коллекция состоит из нескольких автомобилей Jaguar и Daimler с интересным прошлым, включая два седана Daimler Double Six Vanden Plas с шасси №1 (серии 1 и 2), два экспериментальных экземпляра — XJ первой серии и, возможно, самый ранний сохранившийся XJ-S, а также пару донорских машин.

1972 Daimler Double-Six Vanden Plas XJ S1 LWB — Шасси #1

Продан за £563

Первый выпущенный экземпляр Daimler Double-Six Vanden Plas Long-Wheelbase Series I, собранный в мае 1972 года, полностью сохранивший заводскую спецификацию и требующий реставрации.

Модель стала флагманом семейства XJ, представленного в 1968 году, и отличалась удлинённой базой, богатой отделкой и 5,3-литровым двигателем V12 с автоматической коробкой. Этот автомобиль — шасси №1, «сестра» машины, подаренной королеве Великобритании.

Несколько лет назад начата, но не завершена реставрация.

1973 Daimler Double-Six Vanden Plas XJ S2 LWB — Шасси #1

Продан за £1125

Первый выпущенный праворульный Daimler Double-Six Vanden Plas Series 2 Long Wheelbase. Требует полной реставрации.

Представленный в 1973 году, Series 2 стал флагманом Daimler, сочетая 5,3-литровый V12, длинную базу и отделку Vanden Plas. Этот экземпляр — шасси №1, собранный в мае 1973 года, даже раньше личного автомобиля сэра Уильяма Лайонса (шасси №2), ныне хранящегося в Jaguar Daimler Heritage Trust.

Отправлен 28 ноября 1973 года в Сингапур, предположительно использовался в дипломатических целях, позже оказался в Австралии.

1970 Jaguar XJ Series 1 V12 Factory Manual Experimental Car Project

Продан за £1575

Предположительно прототип так и не появившейся серийной версии Jaguar XJ12 с механической коробкой передач. Уникальный экспериментальный экземпляр, требующий полной реставрации.

Построен в 1970 году как XJ6 4.2, затем в экспериментальном отделе Jaguar переоборудован под 5,3-литровый V12 с четырьмя карбюраторами Stromberg и 4-ступенчатой механикой с овердрайвом.

Использовался как испытательный образец, с удалённым задним сиденьем и дополнительным оборудованием.

Последний раз проходил ТО в 1981 году, с тех пор не эксплуатировался. В 2013 двигатель ещё запускался, но требует ремонта головки блока.

В комплекте — сертификат Jaguar Daimler Heritage Trust, оригинальные документы и подтверждение заводского происхождения из экспериментального отдела.

1975 Jaguar XJ-S V12 RHD Pre-HE Automatic Project

Продан за £1350

Один из самых ранних серийных Jaguar XJ-S, шасси №28.

Изначально праворульный с кузовом серебристого цвета, он впоследствии был перекрашен в чёрный и переделан под левый руль. Оснащён 5,3-литровым V12 и 3-ступенчатым автоматом.

Предположительно использовался в США как экспериментальный и тестовый образец для проверки выбросов, после чего возвращён в Великобританию.

На данный момент требует полной реставрации, но представляет собой редкую возможность приобрести один из первых XJ-S с уникальной историей.