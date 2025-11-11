В России началось голосование за лучшую автомобильную новинку года

Сегодня на Авто.ру стартовало народное голосование, участники которого определят лучшие автомобили из числа всех моделей, дебютировавших на российском рынке в 2025 году. Победители голосования станут обладателями премии «Новинка года».

Голосование продлится с 10 ноября по 5 декабря. В эти дни каждый желающий может принять участие в выборе лучшей автоновинки, появившейся в России в этом году. Отдать свой голос можно, посетив онлайн-страницу премии. При этом любой участник может выбрать в каждой категории по две модели, которые, по его мнению, достойны победы больше других.

— В этом году на победу в семи номинациях претендуют 39 моделей, — рассказали организаторы. — В список вошли только новые и сменившие поколение модели, которые появились на российском авторынке с начала 2025 года.

Выбрать своих фаворитов автолюбителям предлагается в шести номинациях. Прежде всего будет определен абсолютный победитель, который и станет лучшей автоновинкой года.

Так, в категории «Семейная новинка года» участники голосования определят лучшие вместительные автомобили с тремя рядами сидений или с багажником объемом более 500 литров, либо обладающие и большим количеством посадочных мест, и просторным багажником одновременно.

За победу в номинации «Зеленая новинка года» будут бороться модели с гибридной или полностью электрической силовой установкой.

Лидеров в номинации «Внедорожная новинка года» автолюбители определят среди претендентов, обладающих рядом условий. Среди них, к примеру, клиренс, превышающий 20 сантиметров, электронная система режимов движения, полный привод и другие характеристики.

Фаворитов в категории «Новинка года для путешествий» участникам голосования предстоит выбирать из автоновинок с запасом хода более 600 километров, высоким потенциалом проходимости в условиях бездорожья и просторным грузовым отсеком.

В отдельной номинации «Параллельная новинка года» будут соревноваться модели марок, которые на сегодняшний день не имеют официального представительства в России.

А вот победитель в седьмой категории — «Выбор профессионалов» — будет определяться не народным голосованием, а выбираться экспертным жюри. В него войдут журналисты и блогеры, специализирующиеся на автомобильной тематике.

К слову, в прошлом году по итогам голосования, в котором приняло участие более чем 160 тысяч автолюбителей, абсолютным победителем был признан внедорожник Tank 700. Ранее этим титулом награждались: Geely Monjaro (2023 год); Omoda C5 и Range Rover (2022 год); Toyota Land Cruiser (2021 год) и Land Rover Defender (2020 год).