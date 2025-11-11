В Курске требует лишить дальтоников водительских прав

Прокурор узнал, что три местных жителя имеют диагнозы «аномалия цветового зрения».

- Если люди, страдающие нарушениями цветоощущения, водят машины, то могут неправильно воспринимать сигналы светофора и дорожные знаки. Это является противопоказанием к вождению и создает угрозу безопасности дорожного движения, - считают в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иски с требованием о прекращении действия водительских прав у этих людей. Суд иски принял и рассмотрит в ближайшее время.