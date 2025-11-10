Марка Changan переписала ценники на свои автомобили

В России подорожали автомобили марки Changan. В последние недели многие бренды начали активно переписывать ценники. Притом, если ранее представительства по больше части объявляли скидки, то теперь — поднимают цены. Марка Changan последовала примеру своих коллег, повысив стоимость машин.

© Changan

Changan CS35 Plus - 2024 года: было — 2 569 900 ₽, стало — 2 589 900 ₽ - 2025 года: было — 2 649 900 ₽, стало — 2 719 900 ₽

Changan CS55 Plus/UNI-S - 2024 года: было — 2 899 900 ₽, стало — 2 939 900 ₽ - 2025 года: было — 3 074 900 ₽, стало — 3 144 900 ₽

Changan CS75 Plus - 2024 года: без изменений - 2025 года: было — 3 670 000 ₽, стало — 3 740 000 ₽

Changan Hunter Plus - 2025 года: было — 3 819 900 ₽, стало — 3 889 900 ₽

Changan UNI-K - 2024 года: было — 3 969 900 ₽, стало — 4 019 900 ₽ - 2025 года: было — 4 049 900 ₽, стало — 4 119 900 ₽

Changan UNI-T - 2024 года: без изменений - 2025 года: было — 3 319 900 ₽, стало — 3 389 900 ₽

Changan UNI-V - 2025 года: было — 3 139 900 ₽, стало — 3 189 900 ₽

Кстати, Changan Lamore получит новое имя. Китайский производитель намерен расширить линейку UNI на российском рынке за счёт седана под индексом L.