Обновленный Exlantix ES станет дальнобойным

Обновлённый Exlantix ES станет дальнобойным. Министерство промышленности Китая опубликовало информацию об электрическом седане 2026 модельного года. Модель получит ряд внешних доработок, а также более мощный по сравнению с актуальной версией аккумулятор.

Внешне от дореформенной версии новинку можно будет отличить по другой фальшрадиаторной решётке, модернизированной оптике с интегрированной в задний бампер световой планкой, спойлеру с электроприводом на крышке багажника. По умолчанию четырёхдверка оборудована 19-дюймовыми колёсными дисками, опционально модели доступны 21-дюймовые колёса.

В салоне появится 8,2-дюймовая виртуальная приборка, а всеми функциями предложено управлять через медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюймов и голосовым помощником Lion AI, а также интерфейсами Huawei HiCar и Apple CarPlay.

Главной «фишкой» новинки станет расширенный список водительских ассистентов, а топовым версиям положены установленный на крыше лидар и система Falcon, работающая на базе 30 высокопроизводительных датчиков.

Технические характеристики машины не раскрываются. Моторная гамма актуальной версии Exlantix ES включает в себя 313-сильный электромотор, либо двухмоторную силовую установку на 480 сил. Зато уже известно, что питаться агрегаты станут от батареи ёмкостью 97,7 кВтч, в зависимости от комплектации способной обеспечить запас хода до 835 или 860 км.