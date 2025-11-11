Honda китайской сборки выходит на российский рынок

В России появятся Honda китайской сборки от 1,5 млн рублей

Российский дистрибьютор Honda начинает принимать заказы на востребованные модели, импортируемые из Китая, через свою дилерскую сеть. Начальная стоимость автомобилей составляет 1,5 миллиона рублей.

Для приобретения доступны разнообразные модели: хэтчбеки Fit, автомобили линейки Civic, седаны Crider и Accord, а также кроссоверы Vezel, XR-V, HR-V, Breeze, CR-V и UR-V.

На данные автомобили не распространяется стандартная заводская гарантия. Вместо нее предоставляется бесплатная услуга «Защита от неисправностей», покрывающая новые машины на протяжении 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что произойдет раньше), а автомобили с пробегом – в течение 1 года или 30 000 км пробега.

