Ателье MTM представило экстремальный универсал Pangaea GT

Швейцарское подразделение немецкого тюнинг-ателье MTM (Motoren Technik Mayer) представило экстремальный универсал Pangaea GT, сделанный на базе Audi RS6 уходящего поколения. Исходный кузов практически полностью переделан, а 4,0-литровая бензиновая «битурбовосьмёрка» выдаёт более 1100 л.с., позволяя Pangaea GT набирать первую «сотню» за 2,5 с.

© Колеса.ру

Если считать Audi RS6 отдельной от семейства Audi A6 моделью, то нынешнее четвёртое поколение RS6, вероятно, останется в истории последним чисто бензиновым. «Четвёртый» Audi RS6 всё ещё присутствует на немецком потребительском сайте Audi, но уже не доступен для заказа. Каким и когда будет новый Audi RS6, пока неизвестно, но точно не электрическим, а, скорее всего, гибридным.

Тюнинг-ателье MTM решило попрощаться с уходящим Audi RS6 на громкой ноте и представило сделанный на его базе суперкар Pangaea GT — это самая экстремальная из известных нам версий Audi RS6, предназначенных для дорог общего пользования. В дизайне Pangaea GT безошибочно угадывается первоисточник, однако все наружные панели кузова, включая крышу с длинным продольным воздуховодом, новые, все они изготовлены из углепластика.

По сравнению с исходным Audi RS6 кузов Pangaea GT больше по всем направлениям из-за раздутых колёсных арок и очень развитого аэродинамического обвеса, создающего высокую прижимную нагрузку. Новый капот имеет выпуклую среднюю часть и два боковых ряда вентиляционных отверстий. 22-дюймовые колёса с центральной гайкой крепления обуты в широченные высокоскоростные шины.

На самом мощном стоковом Audi RS6 GT двигатель V8 выдаёт 630 л.с. и 750 Нм, он обеспечивает универсалу разгон до 100 км/ч за 3,3 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. Pangaea GT значительно мощнее и быстрее: двигатель здесь форсирован до более чем 1100 л.с. и 1200 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5, максимальная скорость — 350 км/ч. Привод, как и у исходного Audi RS6, полный, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат».

Интерьер Pangaea GT проиллюстрирован лишь фрагментами, демонстрирующими новую отделку из замши и карбона. Стандартные сиденья заменены четырьмя индивидуальными ковшами на лёгких углепластиковых каркасах.

MTM собирается изготовить вручную в Швейцарии только 25 экземпляров Pangaea GT, цена не афишируется, но ясно, что она огромная с учётом масштаба проделанных работ и динамических характеристик, которым позавидуют многие среднемоторные суперкары.