Tesla продолжила терять один из ключевых рынков

Октябрьские продажи Tesla в Китае упали до 26 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в Reuters.

Достигнутый результат оказался самым плохим за три года, в то время как американский производитель электромобилей борется с низким спросом на гиперконкурентном рынке. В годовом выражении продажи упали на 35,8 процента. При этом, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, экспорт из КНР электрокаров в прошлом месяце достиг двухлетнего максимума, превысив 35 тысяч единиц.

Отмечается, что доля Tesla на китайском рынке электромобилей в октябре сжалась до 3,2 процента. В сентябре речь шла о почти девяти процентах. Кроме того, Tesla показала удручающие результаты в Германии, Испании, Нидерландах и государствах Северной Европы.

В конце октября число отзывов Cybertruck от Tesla достигло двузначных значений. 10-й по счету отзыв коснулся 6197 автомобилей Cybertruck. Причина — проблемы со световыми панелями и креплением деталей.