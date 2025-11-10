Популярность Skoda в России резко пошла вверх

Количество регистраций Skoda в России взлетело на 168%.

Этот впечатляющий рост был обусловлен тем, что в октябре на учёт были поставлены 1 061 новый автомобиль марки. Это более чем в 2,5 раза превышает показатель годичной давности, когда было зарегистрировано только 396 машин. Таким образом, увеличение составило 168%.

Если же оценивать результаты за десять месяцев года, то суммарный объём зарегистрированных Skoda достиг 4 620 единиц, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Безусловным лидером в модельной линейке стал кроссовер Skoda Kodiaq. На него пришлось 56% от всего количества регистраций. В «тройку» наиболее востребованных моделей также вошли компактный кроссовер Karoq с долей в 15% и флагманский лифтбек Superb, которому принадлежит 13% от общего объёма.

По данным аналитика Сергея Целикова, на сегодняшний день 55% всех новых Skoda, появившихся на российских дорогах, были собраны на заводах в Китае. Ещё 44% автомобилей поступило из Казахстана, причём машины казахстанской сборки сейчас пользуются большим спросом. Эксперт отмечает, что до 2022 года подавляющее большинство (99%) автомобилей бренда имели российскую сборку.