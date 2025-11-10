Российский авторынок стал вторым в Европе

Россия вернулась на вторую строчку рейтинга крупнейших авторынков Европы. По данным консалтинговой компании GlobalData, в октябре наша страна поднялась на вторую строчку в общеевропейском рейтинге по объёму продаж. Такой скачок выглядит особенно впечатляюще на фоне прежних результатов.

Так, в сентябре, Россия занимала лишь пятую позицию, а теперь сумела не только подняться, но и вернуться на второе место, на котором она уже находилась в августе. Что касается конкретных цифр, то в минувшем октябре россияне приобрели 165 702 новых автомобиля, что на 3,2% ниже результата октября прошлого года, но этого хватило для уверенного выхода в лидеры.

Европейским лидером стала Германия, где было продано 250 133 новых машины, что на 7,8% больше, чем год назад. Третье место в европейском зачёте заняла Великобритания, которая ещё в сентябре была лидером. За прошедший месяц британцы приобрели 144 948 легковых транспортных средства, что означает рост в 0,5%.

На четвёртой позиции Франция с продажами на уровне 139 513 единиц и ростом в 2,9%. В «пятёрку» лидеров попала и Италия, где было куплено 125 826 машин, но это означает снижение на 0,6%. Испания, занявшая шестую строчку, отметилась продажей 96 785 новых легковых автомобилей и самым заметным ростом среди всех крупных рынков — на 15,9% в годовом сравнении.