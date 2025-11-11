ДВС побеждает: F-150 Lightning может быть снят с конвейера

Ford собирается прекратить выпуск самого популярного в США электрического пикапа. По данным инсайдеров, руководство компании активно обсуждает возможность полного прекращения выпуска модели F-150 Lightning. Причиной таких радикальных мер стали очень низкие продажи и колоссальные убытки, которые несёт направление электромобилей Ford.

© Quto.ru

Буквально в октябре компания уже объявляла о временной остановке производства Lightning на неопределённый срок. Это решение позволило перебросить часть сотрудников с почасовой оплатой на соседний завод для усиления третьей смены по сборке традиционных грузовиков. Официально в автоконцерне объяснили этот шаг необходимостью сконцентрироваться на более прибыльных моделях с ДВС, которые к тому же требуют меньше алюминия для производства.

Статистика подтверждает проблемы модели. За третий квартал дилеры передали покупателям всего 10 005 машин F-150 Lightning, а общий объём продаж с начала года составил 23 034 единицы. И хотя это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, электрический пикап очень уступает по популярности другим автомобилям Ford. К примеру, Lincoln Nautilus нашел 26 237 новых владельцев, фургоны E-Series — 30 195, а культовый Mustang — 32 818 единиц.

Ситуацию усугубляет тот факт, что с 2023 года подразделение электромобилей компании понесло убытки в размере 13 миллиардов долларов. Ford в этом не одинок.

Аналогичные проблемы и у конкурентов. Компания RAM уже приняла решение не выпускать полностью электрическую версию пикапа 1500 REV. А General Motors, по слухам, оценивает перспективы некоторых своих электрогрузовиков, среди которых Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и GMC Hummer EV Pickup.

Продажи Silverado EV за третий квартал составили лишь 9 379 штук, а модели Sierra EV — 6 147. При этом в GM официально заявляют, что не планируют менять продуктовую линейку и продолжают работать над снижением затрат на производство своих электрических пикапов.