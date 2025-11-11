В Карелии предложили повысить штрафы для водителей

Депутат Петросовета Ольга Тужикова выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим в Петрозаводске. Водитель проигнорировал жёлтый сигнал светофора, выехав на пешеходный переход при загоревшемся зелёном для пешеходов сигнале, создав опасную ситуацию для переходящих дорогу людей.

Этот случай привлёк внимание депутата к тревожной ситуации с аварийностью в республике. Согласно статистическим данным, Карелия демонстрирует негативную динамику в общероссийском рейтинге по числу дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В первой половине 2025 года количество ДТП в регионе превысило средний показатель по России на 24%, а число пострадавших — на 94%.

Для оценки частоты нарушений ПДД водителями Ольга Тужикова провела наблюдение за перекрёстком проспекта Александра Невского и улицы Правды, зафиксировав за 15 минут восемь случаев проезда на жёлтый сигнал светофора. Такие действия создают угрозу для безопасности пешеходов, пишет karelinform.ru.

В связи с этим, депутат разработала законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за несоблюдение правил проезда регулируемых перекрёстков. Вместо нынешних 1 500 рублей за непредоставление преимущества пешеходам предлагается установить штраф в размере 10 000 рублей за первое нарушение. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 50 000 рублей или лишение прав на срок от шести месяцев до двух лет.

Законопроект включён в повестку сессии Петросовета, запланированной на 21 ноября. Тужикова уверена, что предложенные меры повысят безопасность на дорогах. Пользователи соцсетей также выражают поддержку ужесточению мер, отмечая необходимость изменений в системе.