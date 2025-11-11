30 лет прошло, а он - как новый: в РФ продают Nissan Patrol за 11 млн

В Назрани, Республика Ингушетия, "Российская газета" обнаружила в продаже "капсулу времени" - 30-летний Nissan Patrol. Несмотря на возраст ретро-внедорожник находится в отличном состоянии.

Nissan Patrol IV (Y60) черного цвета укомплектован дизелем 4,2 литра мощностью 116 л.с. В паре - коробка передач, и данная связка может считаться неубиваемой. Привод, разумеется, у "Патрола" полный.

Владелец оценил состояние как "хорошее", но, судя по фото, автомобиль находится практически в состоянии новой машины, что неудивительно - пробег составляет 24 тысячи км.

Цена за "капсулу времени" достаточно высокая - 11 млн рублей. За эти деньги на вторичке можно вполне найти трехгодовалый Toyota Land Cruiser и уж тем более - Mitsubishi Pajero.