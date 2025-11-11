Как китайцы скопировали Lada Vesta, Lada Xray и УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил о случаях, когда зарубежные компании без особого стеснения заимствовали идеи и решения у российских автопроизводителей. Фраза «тихо свистнул и пошел» в этом контексте становится почти отраслевым девизом некоторых фирм, которые вместо дорогостоящих разработок предпочитали просто позаимствовать уже готовые идеи — иногда даже не пытаясь их замаскировать.

© Lada

Нередко в общественных обсуждениях можно услышать упреки в адрес отечественного автопрома: мол, российские конструкторы всегда отставали и копировали западные образцы. Однако история показывает, что случаи заимствований в обратную сторону встречались не реже. Более того, некоторые технические решения, впервые реализованные в СССР, позже «всплывали» в совершенно других странах под новыми именами и логотипами.

Например, дизайн советской «Волги ГАЗ-21» был настолько узнаваемым, что отдельные элементы её экстерьера позднее появились на автомобилях из Восточной Европы и даже Китая. А внедорожник ГАЗ-69, разработанный еще в послевоенные годы, стал прототипом для множества лицензионных и нелицензионных копий — от румынского ARO M461 до северокорейских и китайских вариантов, выпускавшихся десятилетиями.

Особого внимания заслуживает история с ВАЗ-2121 «Нива». Этот автомобиль стал настоящим феноменом: оригинальная конструкция полного привода, объединенная с несущим кузовом, опередила свое время. Позже похожие решения появились у Fiat Panda 4×4, Suzuki Jimny и других компактных кроссоверов. Многие специалисты до сих пор признают, что «Нива» оказала серьёзное влияние на развитие сегмента лёгких внедорожников по всему миру.

Интересно, что случаи «копирования наоборот» касались не только внешнего дизайна. Идеи отечественных инженеров в области подвески, трансмиссий и систем полного привода нередко использовались при создании новых моделей на зарубежных предприятиях. Правда, в отличие от громких лицензионных сделок, такие заимствования редко афишировались.

Таким образом, тезис о вторичности российского автопрома не всегда справедлив. Советская и российская инженерная школа не раз становилась источником вдохновения — а порой и прямым донором технологий — для других стран.

Сетевые правдорубы любят говорить о вторичности отечественного автопрома. Однако полно историй, когда и у наших автостроителей что-то брали без их разрешения.