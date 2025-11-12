В Москве сняли на фото редкий кроссовер Lada X-Cross 5

Несколько лет назад АвтоВАЗ планировал наладить выпуск кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Проект не был реализован в полной мере, и была собрана ограниченная партия автомобилей. Один из них был замечен на дорогах в Москве.

© Российская Газета

Проект Lada X-Cross 5 реализовывался совместно с технологическим партнером в лице компании FAW. Донором для кроссовера "Лада" послужил FAW Bestune T77.

По какой причине проект был свернут, едва начав реализовываться, на АвтоВАЗе не распространяются.

Выпущенная партия Lada X-Cross 5, как сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, была распределена между корпоративными клиентами.

После сворачивания выпуска Lada X-Cross 5 предприятие было переименовано в "Автозавод Санкт-Петербург", и на нем началась сборка кроссоверов Xcite на базе Chery Tiggo 7 и Tiggo 8.

Ныне на мощностях питерского завода собирают Lada Iskra.