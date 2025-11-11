Очередной электрокар Xiaomi SU7 загорелся без видимых на то причин

В китайской провинции Цзянсу произошел очередной случай возгорания электромобиля Xiaomi SU7. Инцидент случился вечером 10 ноября в округе Чанчжоу, сообщает портал MT.Today.

Судя по опубликованным в китайской соцсети Weibo видеороликам, охваченный пламенем электромобиль Xiaomi был припаркован на обочине без видимых признаков ДТП.

Свидетели происшествия утверждают, что пожар начался спустя несколько минут после выгрузки машины с эвакуатора. Утверждается, что электромобиль был поднят на спецтранспорт после того, как на участке трассы наехал на металлический предмет, повредивший оба колеса. Очевидцы также отмечают, что в момент возгорания у SU7 работали фары.

Однако владелец Xiaomi SU7 в комментарии местным СМИ озвучил альтернативную версию, заявив, что причиной пожара стала модифицированная литиевая батарея, которую он своевременно не заменил. В ходе инцидента никто не пострадал.

Компания Xiaomi пока никак не комментировала ситуацию, несмотря на то что это уже не первое возгорание ее электромобилей.

Ранее премиальный электромобиль LiXiang Mega загорелся на ходу и попал на видео.