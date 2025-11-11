Выдержит ли в морозы: электромобиль "Атом" оценили студенты

Прототип электромобиля Атом представили в визит‑центре КАМАЗа

Студенты вузов и колледжей получили возможность изучить предсерийный образец электромобиля Атом, выставленный в визит-центре КАМАЗа в Набережных Челнах.

«Мы сегодня пригласили студентов, и на самом деле не просто чтобы рассказать им о проекте, об автомобиле. Но и чтобы рассказать, какие специальности у нас на производстве в компании будут востребованы. Естественно, мы – компания не одной модели, поэтому мы всегда находимся в активном поиске продуктовых дизайнеров, ребят из IT», – рассказал директор по маркетингу, бренду и коммуникации Никита Березовский.

Визит-центр КАМАЗа открылся в июне этого года. Прототип Атома выставлен в зоне временных экспозиций визит-центра и пробудет там до вечера 11 ноября. За это время будут проведены три встречи руководства со студентами.

«Обсуждаем, как проходят этапы запуска в серию электромобиля, задаем вопросы и получаем ответы о зеленых технологиях, о том, как эта машина будет эксплуатироваться в морозы, например», – сообщил директор центра Эрик Хайруллин.

Компания-разработчик АО «Кама» объединяет более 1500 экспертов с опытом работы в крупных автомобильных и ИТ-компаниях. Центр компетенций и производственная площадка находятся в Москве, а подразделения – в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге, а также в Шанхае и Нанкине. Электромобиль Атом должен запуститься в серийное производство на заводе «Москвич» до конца 2025 года.