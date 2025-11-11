Часть полномочий ГИБДД хотят передать регионам

«Коммерсант»: в Правительстве РФ против передачи части полномочий ГИБДД регионам

© За рулем

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на инициативу, предлагающую передать регионам право штрафовать за парковку на местах для инвалидов.

Законопроект, поступивший от внефракционного депутата Ярослава Нилова, предлагал наделить Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Московскую область правом администрировать штрафы за парковку на специально отведенных местах для людей с инвалидностью. В пояснительной записке парламентарий указал, что такая мера позволит обеспечить более оперативно реагировать на подобные правонарушения.

В настоящее время эти регионы уже обладают особыми правами, закрепленными в Кодексе об административных правонарушениях. К примеру, власти Подмосковья имеют возможность самостоятельно штрафовать водителей за стоянку под запрещающим знаком, что предусматривает наложение штрафа в размере 2250 рублей. Новые поправки предлагали добавить к этому перечню еще одно серьезное нарушение – незаконную парковку на местах для инвалидов, которая наказывается штрафом в 5 тысяч рублей.

Однако в Белом доме не поддержали эту идею по нескольким причинам.

Эксперты Правительства указали на отсутствие в материалах к законопроекту какого-либо анализа статистики или правоприменительной практики, который бы доказывал, что существующая модель контроля неэффективна. А ведь подобные решения должны приниматься только на основании веских доказательств.

Более того, реализация этой инициативы может создать опасный прецедент для передачи правоохранительных функций на региональный уровень. Это повлечет риски для целостности правовой системы страны в такой важной сфере, как безопасность дорожного движения.

Дополнительным аргументом против стало заключение МВД России, согласно которому большинство субъектов Федерации не обладают необходимыми организационными и техническими возможностями для взятия на себя этих полномочий.