Минивэн XPeng X9 Ultra отличился рекордно мощными процессорами

В Китае представлен обновлённый минивэн XPeng X9 Ultra EV. Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) рассекретило новинку компания Xpeng — модель X9 Ultra, что представляет собой обновлённую версию популярного минивэна X9. Его оснастили сразу тремя чипами собственной разработки, что обладают общей вычислительной мощностью 2250 TOPS.

© Quto.ru

TOPS — это простая аббревиатура от Tera Operations Per Second или Trillion Operations Per Second (триллионы операций за одну секунду). Чем больше показателеь TOPS, тем быстрее выполняются задачи искусственного интеллекта.

Для справки, вычислительная мощность нового процессора Nvidia Thor-U, которым сейчас оснащаются многие современные автомобили, составляет 700 TOPS. Скажем, таким чипом оснащается модернизированный Zeekr 001.

У XPeng X9 Ultra EV, как было сказано выше, «отдача» равна 2250 TOPS: один процессор используется для работы бортовой медиасистемы, а два других — для функционирования систем помощи водителю.

Длина автомобиля составляет 5316 мм, ширина — 1988 мм, а высота — 1785 мм, а размер колёсной базы — 3160 мм. В продажу пойдут передне- и полдноприводные варианты мощностью 315 и 496 л.с.

Кстати, BYD, Xiaomi и Xpeng не считают Tesla своим конкурентом. Пока Илон Маск удовлетворял свои политические амбиции, китайские конкуренты активно продвигали свои интересы на всех ключевых рынках.