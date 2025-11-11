Минск объяснил, когда пропустит литовские грузовики

Минск не пропустит литовские грузовики до возобновления Литвой движения через КПП

Литовские грузовики, застрявшие на белорусско-литовской границе, как заявили в Государственном таможенном комитете Белоруссии, не смогут пройти регистрацию, пока Вильнюс не возобновит нормальное движение через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальничинкай".

Оставшиеся на белорусской территории свыше 1100 грузовиков, которые так и не дождались открытия литовской стороной границы, находятся на специально оборудованных стоянках у белорусских пунктов пропуска "Каменный Лог", "Бенякони", "Берестовица" и "Котловка".

Решение Минском принято в целях обеспечения безопасности на подъездных к границе дорогах, а также сохранности этих транспортных средств.

В таможенном комитете уточнили, что на спецплощадках уже размещено 800 литовских грузовиков.

