Капремонт на «Колыме»: федеральную трассу обновят в Якутии

Автодорога Р-504 «Колыма» длиной свыше 2 тыс. км проходит от Якутска до Магадана. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на капитальный ремонт двух участков – с 231 по 234 км и с 234 по 248 км. Недавно c участием вице-премьера Марата Хуснуллина открыли реконструированный участок трассы с 1121 по 1142 км. Ранее проект также одобрила Главгосэкспертиза.

Очередные этапы работ на федеральной автодороге Р-504 «Колыма» пройдут в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия). Общая длина участков капитального ремонта составит более 16,95 км. В том числе 8 км отремонтируют на первом этапе и около 8,95 км - на втором.

«Капитальный ремонт на «Колыме» проведут по нормам автодороги IV категории с расчетной скоростью движения 80 км/ч. На трудных участках двухполосной трассы скорость ограничат до 60 км/ч. На период строительно-монтажных работ пропуск транзитного транспорта будет организован по временной схеме», - рассказала главный эксперт проекта Татьяна Сущевская.

Проект также включает мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, включая установку новых барьерных ограждений, дорожных знаков и других элементов дорожной инфраструктуры.

Заказчик – Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства. Генеральный проектировщик – АО «Рост-Проект».

На фото ФКУ Упрдор «Вилюй»: реконструированный участок км 1121 – км 1142 автодороги Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан в Республике Саха (Якутия).