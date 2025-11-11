Вторую линейку автомобилей премиум-класса под эгидой Aurus будут выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью изданию «Бизнес Online» сообщил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.

«Что касается бывшей производственной площадки Toyota, речь идет о том, чтобы два проекта реализовывались параллельно. Первый проект — производство автомобилей класса люкс в Елабуге, его необходимо выводить на бо́льшую серийность, это отдельная задача. Второй — развитие производства премиальных автомобилей. Это как раз то, что предполагает план развития на площадке в Шушарах», — отметил Каримов, отвечая на вопрос о назначении на должность главы Aurus Андрея Богинского.

По словам Каримова, автомобили премиум-класса отечественного производства востребованы рынком. Замминистра отказался назвать сроки запуска производства автомобилей на бывшем заводе Toyota в Шушарах (Санкт-Петербург). Он отметил, что решения по этому вопросу финализируются, но при этом необходимо завершить переговоры. Планы будут раскрыты по готовности, уточнил Каримов.

