В Челябинской области резко выросла численность премиальных машин

Челябинская область заняла 17-е место в РФ по количеству премиальных машин

В России насчитывается 32,5 тысячи премиальных автомобилей. В Челябинской области зарегистрировано 322 автомобиля дороже 10 млн рублей.

В России на треть выросло количество премиальных автомобилей, чья стоимость превышает 10 млн рублей. В результате к концу 2024 года их количество достигло 32,5 тыс штук.

Сумма налогов на эти автомобили выросла с 3,9 млрд до 4,9 млрд рублей.

В Челябинской области 322 дорогих автомобиля. Регион занимает по этому показателю 17-е место, сообщает аналитическая служба FinExpertiza.

Владельцы этих автомобилей заплатили 53,6 млн рублей налогов.

Больше всего дорогих машин в Москве - 13 187 единиц. Также в топ вошли Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область.

