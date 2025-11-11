Депутат пожаловался на двойные стандарты при эвакуации машин

Депутат Нилов пожаловался на двойные стандарты при эвакуации машин. В Госдуме обратили внимание на ситуацию с принудительным перемещением автомобилей на штрафстоянку. В частности, как отметил депутат Ярослав Нилов, в ряде российских городов у местных властей есть особые полномочия по эвакуации машин из-под запрещающих знаков, при этом увезти на спецстоянку машину, незаконно занимающую инвалидное место, по упрощённой схеме нельзя.

Политик отметил, что инспекторы на «зелёных крокодилах» могут действовать самостоятельно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«В случае чего моментально транспорт нарушителей "устраняется", а хозяева — штрафуются. А вот чтобы тоже самое делать для инвалидов, когда их места незаконно занимают — это уже "риски трансформации правовой системы государства в части регулирования сферы обеспечения безопасности дорожного движения"», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что изначально выступал против передачи полномочий по администрированию нарушений в сфере парковки госорганам. Однако, если соответствующее решение уже принято, то не лишним будет распространить права и на нарушения, выявленные на машиноместах для инвалидов.

Он также заявил, что сегодня и сами люди с ограниченными возможностями, и те, кто их возят, буквально засыпают различные инстанциями жалобами на то, что места для них есть, но пользоваться ими невозможно.